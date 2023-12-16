Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keluarga Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997 Minta Keadilan ke Pemerintah

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |01:02 WIB
Keluarga Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997 Minta Keadilan ke Pemerintah
Anak Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997
A
A
A

JAKARTA- Salah satu anak korban penculikan 13 orang pada periode 1997-1998, Hakim Hamdun meminta keadilan kepada pemerintah. Sebab selama 26 tahun dirinya belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Ayah Hakim, Dedi Hamdun hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

"Iya memang selama 26 tahun ini memang enggak pernah ada (perhatian). Baru kali ini aja yang di inisiasi oleh Pak Mahfud cuman kalau menurut saya belum cukup ya karena kemauan kita itu sebenarnya lebih ke kejelasan status ayah saya,"kata Hakim Hamdun dalam The Prime Show "Anak Dedi Hamdun: Saya Tuntut Kejelasan Kasus Ayah Saya"yang disiarkan di iNews TV, Jumat (15/12/2023).

Bahkan dia mengaku belum mendapatkan semacam kompensasi yang disiapkan oleh pemerintah baik berupa beasiswa maupun bantuan sosial (bansos).

"Belum saya sempat nanya untuk beasiswa itu kalau saya sudah 38 tahun, apakah masih fit buat saya gitu. Kemarin kita tanggal (11/12) dikasih kartu Indonesia sehat prioritas untuk Ibu saya dikasih bantuan PKH itu 900.000 per bulan katanya, cuman belum realisasi juga,"ucap dia.

Adapun Dedi juga dibantu oleh Kontras untuk memberikan advokasi terkait hilangnya sang ayah. Terakhir dia berharap pemimpin Indonesia di masa depan dapat menyelesaikan kasus penculikan paksa sang ayah hingga tuntas.

"Makanya kalau saya boleh saran itu harusnya tiga-tiga capres itu disuruh tandatangan kontrak politik. 100 hari pertama bisa enggak selesaikan gitu,"ucapnya.

"Iya jangan kayak kemarin itu kan Pak Prabowo juga enggak bisa jawab itu ditanya apa jawab apa lain-lain juga dia,"pungkasnya.

Sebagai informasi, capres nomor urut 3 bertanya kepada Prabowo mengenai isu-isu pelanggaran HAM dalam saat debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803/penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781/rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645/alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186313/alvaro_kiano-HWME_large.jpg
Polisi Ungkap Fakta Baru, Ayah Tiri Sempat Ingin Kubur Jasad Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697/alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662/polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement