Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Inspeksi Kali Betik Harapkan Caleg Perindo Antonius Berikan Dampak Nyata

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |09:11 WIB
Warga Inspeksi Kali Betik Harapkan Caleg Perindo Antonius Berikan Dampak Nyata
Caleg Partai Perindo Antonius (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Inspeksi Kali Betik, RT13/RW07, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja yang mengikuti kegiatan senam sehat dan pelayanan kesehatan berharap calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo menunjukkan bukti kerja nyata dengan kepedulian terhadap warga.

Hal tersebut disampaikan mereka saat kegiatan Kampanye Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro, Minggu (17/12/2023). Antonius merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Nomor 1.

Ningsih (49), warga RT13/RW07, Jalan Inspeksi Kali Betik menyebutkan, warga di sekitar lokasi merasa senang dan berterima kasih dengan pelaksanaan kegiatan senam sehat dan pengobatan gratis.

"Ada senam ini bagus jadi warga bisa olahraga sehat, dan untuk para lansia juga ada pengobatan gratis," ujar Ningsih.

Ia berharap Antonius benar-benar memperjuangkan apa yang dibutuhkan warga Inspeksi Kali Betik.

"Ya semoga sukses dan terpilih, tapi jangan hanya janji-janji doang. Warga sudah bosan banyak caleg ke sini tebar janji tapi gak ada bantuannya untuk warga dan setelah terpilih jangan lupa sama program-programnya," tutur Ningsih.

Sementara itu, warga lainnya Aura (41) berharap Partai Perindo melalui Caleg Antonius bisa memberikan bantuan nyata kepada warga baik sebelum terpilih dan sesudah terpilih nanti.

"Warga di sini kan kebanyakan punya usaha warung kecil dan usaha-usaha rumahan lainnya," kata Aura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement