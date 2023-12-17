Warga Inspeksi Kali Betik Harapkan Caleg Perindo Antonius Berikan Dampak Nyata

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Inspeksi Kali Betik, RT13/RW07, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja yang mengikuti kegiatan senam sehat dan pelayanan kesehatan berharap calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo menunjukkan bukti kerja nyata dengan kepedulian terhadap warga.

Hal tersebut disampaikan mereka saat kegiatan Kampanye Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro, Minggu (17/12/2023). Antonius merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Nomor 1.

Ningsih (49), warga RT13/RW07, Jalan Inspeksi Kali Betik menyebutkan, warga di sekitar lokasi merasa senang dan berterima kasih dengan pelaksanaan kegiatan senam sehat dan pengobatan gratis.

"Ada senam ini bagus jadi warga bisa olahraga sehat, dan untuk para lansia juga ada pengobatan gratis," ujar Ningsih.

Ia berharap Antonius benar-benar memperjuangkan apa yang dibutuhkan warga Inspeksi Kali Betik.

"Ya semoga sukses dan terpilih, tapi jangan hanya janji-janji doang. Warga sudah bosan banyak caleg ke sini tebar janji tapi gak ada bantuannya untuk warga dan setelah terpilih jangan lupa sama program-programnya," tutur Ningsih.

Sementara itu, warga lainnya Aura (41) berharap Partai Perindo melalui Caleg Antonius bisa memberikan bantuan nyata kepada warga baik sebelum terpilih dan sesudah terpilih nanti.

"Warga di sini kan kebanyakan punya usaha warung kecil dan usaha-usaha rumahan lainnya," kata Aura.