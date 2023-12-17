Sambut Mahfud MD di Padang, Mahasiswa: Bapak Jenderal Penegakan Hukum

PADANG - Menko Polhukam yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan safarinya ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (17/12/2023). Di Tanah Minang ini, Mahfud mengisi sejumlah agenda dan kegiatan.

Mahfud memungkasi kunjungan hari pertamanya di Padang dengan menghadiri dialog dengan Mahasiwa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang.

Tiba di Gedung Syafiie Maarif, begitu turun dari mobil, Mahfud disambut oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kerakyatan Kota Padang. Sejumlah perwakilan satu persatu memberikan bunga mawar sebagai simbol penghormatan dan dukungan perjuangan.

BACA JUGA:

Halaqoh Kebangsaan di Padang, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Berorganisasi dengan Benar

"Selamat datang Pak Mahfud di Ranah Minang. Saya dari BEM SI Kerakyatan Sumbar, dan dengan beberapa kawan-kawan pimpinan BEM Universitas dan Fakultas dan ketua-ketua HIMA. Kami menyambut, sekaligus ingin menyampaikan aspirasi kami," ujar Syahrul Ramadhan, Presiden Mahasiswa Universitas Perintis.

Menurut mahasiswa, Mahfud adalah jenderal penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Karenanya, dia ingin Mahfud tetap komitmen menjaga demokrasi dan penegakan hukum.

"Saya titipkan kepada Bapak melalui bunga ini. Simbol harapan, spirit perjuangan, untuk menjaga demokrasi di Indonesia agar selalu terjaga. Mohon diterima Pak," ungkapnya.

Mahfud menanggapi sambutan yang dinilainya sangat murni dari mahasiswa ini.

BACA JUGA:

Mahfud MD Sebut Bahaya Radikalisme hingga Korupsi Bisa Jadi Penyebab Negara Hancur

"Saya terima kasih, pesan ini saya anggap pesan yang sangat murni. Karena mahasiswa itu tidak pernah ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Ini murni suara rakyat, muncul dari hati nurani rakyat," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, pihaknya akan memperhatikan betul suara mahasiswa. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menitip pesan kepada para mahasiwa.

Dia berharap mahasiswa terus berjuang menegakkan kebenaran, melindungi Hak Asasi Manusia, ikut mengawal penegakkan hukum, dan mengawasi jalannya Pemerintahan.

"Sehingga negara ini akan menjadi baik, karena masa depan negara ini ada di tangan adik-adik, masa depan adik-adik semuanya ada di tangan negara. Sekali lagi terima kasih," lanjutnya.