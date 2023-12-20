Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 20 Desember: Otto Iskandardinata Meninggal Dunia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |04:22 WIB
Peristiwa 20 Desember: Otto Iskandardinata Meninggal Dunia
Otto Iskandardinata. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Raden Otto Iskandardinata meninggal dunia pada 20 Desember 1945. Salah satu pahlawan nasional ini wafat di Tangerang, Banten, dalam usia 48 tahun.

Otto Iskandardinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Semasa hidup, Otto menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia.

Ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 088/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973.

Sebuah monumen perjuangan Bandung Utara di Lembang, Bandung bernama "Monumen Pasir Pahlawan" didirikan untuk mengabadikan perjuangannya.

Nama Otto Iskandardinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
