Profil Letjen Eko Margiyono, Komandan Pasukan Baret Merah yang Jadi Wagub Lemhannas

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono menjadi salah satu perwira tinggi (Pati) yang dirotasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dari jabatan Dankodiklat TNI, Eko dimutasi menjadi Wagub Lemhannas.

Mutasi dan promosi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berikut profilnya:

Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono merupakan pria kelahiran 12 Mei 1967. Melansir wikipedia, ia adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 18 Desember 2023 mengemban amanat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.

Eko Margiyono merupakan lulusan Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelum menjadi Wakil Gubernur Lemhannad, jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Komandan Kodiklat TNI.

Saat menjabat Letnan Dua hingga Kapten, Eko mengemban tugas sebagai Paintelops Den; Pasi Log Grup 4 Kopassus; Kasi Log Grup 4 Kopassus; Kasipers Grup 3 Kopassus. Naik pangkat menjadi Mayor mengemban tugas sebagai Pabandya Binpers; Waaslog; Waasintel.

Ketika menyandang pangkat Kolonel, Eko dipercaya menjadi Aster Kasdivif 1/Kostrad (2010); Dan Grup A Paspampres (2010—2012); Asops Kasdam Jaya (2012—2014); Danrem 061/Surya Kencana; (2014).