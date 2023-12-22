Advertisement
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo: Perindo Berkomitmen Untuk Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:50 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Kartini Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan pihaknya akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Bakti Sosial berupa pengobatan gratis dan sembako murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Balai Warga RW06 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023).

Liliana menjelaskan bahwa Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan yakni melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya senang bisa bertemu dengan bapak ibu sekalian. Indonesia sejahtera. Kami melayani untuk mensejahterakan masyarakat," ujar Liliana Tanoesoedibjo.

Liliana mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita selalu sama-sama membangun negeri ini agar lebih maju lagi," tambah Liliana Tanoesoedibjo.

Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
