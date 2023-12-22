Ucapkan Hari Ibu di Cempaka Baru, Liliana Tanoesoedibjo: Jadilah Ibu Hebat

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo mengucap selamat hari ibu untuk para ibu-ibu yang mengikuti kegiatan Bakti Sosial pada Jumat (22/12/2023).

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Bakti Sosial berupa pengobatan gratis dan sembako murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Balai Warga RW06 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

Liliana memberikan semangat kepada para ibu-ibu yang hadir untuk selalu kuat serta tangguh menjadi ibu rumah tangga yang memiliki tugas tidak mudah dalam merawat dan mendidik anak dengan baik.

"Hari ini Hari Ibu tanggal 22 Desember. Saya mau mengucapkan selamat hari ibu. Semoga kita semua dapat selalu menjadi ibu-ibu yang sehat, kuat dan hebat," ujar Liliana Tanoesoedibjo.

Ia juga berharap semakin banyak ibu-ibu yang dapat mendidik anaknya dengan baik dan kelak dapat menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa kedepannya.

"Kita tahu sebagai perempuan didiklah anak-anak menjadi anak yang hebat cerdas dan berkepribadian," tambah Liliana Tanoesoedibjo.

Liliana Tanoesoedibjo saat tiba di balai warga langsung dengan penuh rasa sayang kepada anak kecil menggendong anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya yang tengah mengikuti kegiatan bakti sosial.

Warga tampak senang bersalaman dengan Liliana serta Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Selain bersalaman, warga juga tampak antusias untuk berfoto bersama dengan Hary serta Liliana Tanoesoedibjo.