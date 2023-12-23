5 Fakta Bus Ugal-ugalan Tabrak Pemotor Tewaskan 2 Siswi, Terekam Kamera Pengendara Lain

JAKARTA - Dua siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tewas, usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak bus PO Jaya dari arah berlawanan.

Okezone merangkum 5 fakta peristiwa kecelakaan tersebut. Berikut ulasannya:

1. Peristiwa Kecelakaan Terekam Kamera Pengendara Lain

Peristiwa kecelakaan itu terekam kamera pengendara lain yang memperlihatkan bus melaju ugal-ugalan dan melanggar marka sebelum tabrakan terjadi.

2. Korban Tewas Dua Pelajar MTs Madiun

Korban tewas merupakan dua siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Madiun di mana sepeda motor yang mereka kendarai ditabrak bus PO Jaya di Jalan Raya Madiun Ponorogo, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jumat (22/12/2023).

3. Peristiwa Kecelakaan Viral di Medsos

Detik-detik kecelakaan terekam video pengendara lain yang berada di belakang bus dan beredar di media sosial.

Awalnya, kedua korban yang berboncengan menggunakan motor jenis matik berjalan dari arah utara ke selatan hendak pulang ke rumah usai belajar di sekolah. Saat di lokasi kejadian, sebuah bus PO Jaya berjalan dari arah selatan ke utara dan yang dikemudikan dengan ugal-ugalan serta melanggar marka jalan.

Jarak yang sudah dekat antar kedua kendaraan membuat tabrakan tak terhindarkan.