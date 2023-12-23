Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Cerita Korban Selamat Kapal Tenggelam di Mamuju, Bikin Haru

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |02:31 WIB
Cerita Korban Selamat Kapal Tenggelam di Mamuju, Bikin Haru
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

MAMUJU – Korban tewas kapal kayu jenis Bigerton GT-6 yang tenggelam di perairan Mamuju, Sulawesi Barat, bertambah menjadi dua orang. Sedangkan dua penumpang lainnya masih hilang.

Saat ini, tim SAR masih mencari dua penumpang kapal yang belum ditemukan. "Kita terus sisir sejumlah lokasi untuk menemukan dua korban yang hilang. Sedangkan korban selamat sekitar 30-an orang. Sebagian ada yang dirawat," kata Kepala Basarnas Mamuju, Muhammad Rizal.

 BACA JUGA:

Di tengah upaya pencarian korban hilang, salah seorang korban selamat bernama Muhammad Idris (19) menceritakan detik-detik dirinya berusaha menyelamatkan diri dari maut dan anak-anak yang ikut dalam pelayaran nahas itu.

Idris mengaku, sebelum kejadian, dia telah memiliki firasat saat kapal akan kembali ke Mamuju selepas menghadiri hajatan keluarga di Balabalakang.

 BACA JUGA:

Idris bersama dua temannya selamat karena nekad berenang sejauh 16 mil dan akhirnya ditemukan seorang nelayan ini.

Dia menceritakan sebelum kapal mulai berlayar sempat dua kali kandas, bahkan sebelumnya sejumlah korban lain dikatakan merasakan keganjilan penumpang seperti bertambah banyak.

“Namun kapal tetap melaju pulang dan tidak begitu jauh dari bibir pantai Mamuju, kapal akhirnya kandas diterjang ombak,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement