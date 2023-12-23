Cerita Korban Selamat Kapal Tenggelam di Mamuju, Bikin Haru

MAMUJU – Korban tewas kapal kayu jenis Bigerton GT-6 yang tenggelam di perairan Mamuju, Sulawesi Barat, bertambah menjadi dua orang. Sedangkan dua penumpang lainnya masih hilang.

Saat ini, tim SAR masih mencari dua penumpang kapal yang belum ditemukan. "Kita terus sisir sejumlah lokasi untuk menemukan dua korban yang hilang. Sedangkan korban selamat sekitar 30-an orang. Sebagian ada yang dirawat," kata Kepala Basarnas Mamuju, Muhammad Rizal.

BACA JUGA:

Di tengah upaya pencarian korban hilang, salah seorang korban selamat bernama Muhammad Idris (19) menceritakan detik-detik dirinya berusaha menyelamatkan diri dari maut dan anak-anak yang ikut dalam pelayaran nahas itu.

Idris mengaku, sebelum kejadian, dia telah memiliki firasat saat kapal akan kembali ke Mamuju selepas menghadiri hajatan keluarga di Balabalakang.

BACA JUGA:

Idris bersama dua temannya selamat karena nekad berenang sejauh 16 mil dan akhirnya ditemukan seorang nelayan ini.

Dia menceritakan sebelum kapal mulai berlayar sempat dua kali kandas, bahkan sebelumnya sejumlah korban lain dikatakan merasakan keganjilan penumpang seperti bertambah banyak.

“Namun kapal tetap melaju pulang dan tidak begitu jauh dari bibir pantai Mamuju, kapal akhirnya kandas diterjang ombak,” tuturnya.