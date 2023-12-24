Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tinjau Kondisi Libur Panjang Nataru, Bey Machmudin: Masih Kondusif

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:51 WIB
Tinjau Kondisi Libur Panjang Nataru, Bey Machmudin: Masih Kondusif
Pj Gubernur Jabar tinjau arus lalin Nataru di Jalur Puncak
BOGOR - Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyebut kondisi secara umun di wilayah Jawa Barat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) masih kondusif. Meski terjadi lonjakan volume kendaraan, tetapi antisipasi yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri sudah baik.

Hal itu disampaikan Bey usai meninjau Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Minggu (24/12/2023).

"Kemarin kami dengan pak Kapolda Jabar dan Pandam 3 Siliwangi juga di KM 57 rest area ada Pak Menko PMK melihat kesiapan juga diapresiasi memang kemacetan terjadi tapi masih berjalan antisipasinya sudah baik, karena ini memang lonjakannya sangat tinggi sekali kendaraan ini tapi sudah baik," kata Bey, kepada wartawan.

Bey pun mencontohkan apabila terjadi kemacetan di Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) maka masyarakat langsung ditutup mengindari penumpukan kendaraan. Termasuk di ruas Tol Jakarta-Cikampek yakni dengan contra flow sampai 2 jalur bila terjadi kepadatan.

"MBZ itu seandainya ada kemacetan langsung ditutup dari awal sehingga masyarakat langsung diarahkan ke bawah, itu jadi pihak kepolisian antisipasi lebih cepat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dan di lajur Jakarta-Cikampek itu contra flow bisa hingga 2 jalur jadi ada inovasi-inovasi baru untuk mengurai antrean kendaraan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
