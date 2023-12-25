Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Nuning Gelar Pengukuhan dan Bimtek Rekuter Saksi

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:06 WIB
Caleg Perindo Nuning Gelar Pengukuhan dan Bimtek Rekuter Saksi
Caleg Perindo Nuning Kertopati (foto: dok ist)
WONOSOBO - Untuk memantapkan kemenangan dan mencegah dicurangi dalam pencoblosan mendatang, Caleg DPR RI Dapil Jateng Enam Partai Perindo, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si, melakukan pengukuhan dan bimtek rekruter saksi di Kabupaten Wonosobo, pada Senin (25/12/2023). Ia juga melakukan simulasi pencoblosan surat suara.

Pengarahan dan bimtek dilakukan di Desa Kagungan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, di posko pemenangan Partai Perindo. Puluhan saksi nampak antusias mendapatkan pengarahan dari Perempuan yang kerap disapa Nuning itu.

Para penanggung jawab dan saksi ini akan diterjunkan di TPS Dapil Lima Kabupaten Wonosobo, yakni Kecamatan Kepil Dan Sapuran, terdapat 473 TPS yang tersebar di 38 desa di dalam dapil ini.

Menurut Nuning, bimtek sangat penting agar para saksi paham akan tugasnya dan mengawal suara Perindo, sehingga nantinya suara perindo dapat diamankan dan tidak dicurangi.

“Berharap di dapil ini Partai Perindo mendulang suara sebanyak banyaknya dan optimis menang,” kata Nuning.

Pengukuhan dan bimtek rekruter saksi ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo, Arwiyono; Anggota Legislatif DRPD Kabupaten Wonosobo, Bayu Ajie Nugroho dan seluruh caleg Partai Perindo Dapil 5 Wonosobo.

(Awaludin)

      
