Jubir Perindo: Ganjar-Mahfud Prioritaskan Program Kesejahteraan Perempuan dan Anak

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengungkapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal memprioritaskan isu perempuan dalam program kerjanya.

Hal tersebut telah terbukti dari rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo telah terbukti sangat peduli terhadap isu-isu perempuan," kata Ike kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Ike menuturkan Ganjar dinilai telah berhasil menurunkan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Selain itu, Ike yang juga merupakan Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini menuturkan untuk meningkatkan perekonomian, Ganjar Pranowo meluncurkan Kredit Lapak.

Kredit Lapak ini merupakan kredit murah yang ditujukan untuk emak-emak pedagang pasar dan industri rumahan.

"Melalui program Kredit Lapak, Ganjar ingin mendorong kebangkitan ekonomi bagi emak-emak. Karena, jika perempuan atau emak-emak mandiri secara ekonomi maka keluarga mereka akan semakin sejahtera," jelasnya.

Karena itu, dalam program kerjanya nanti, pasangan Ganjar-Mahfud juga telah menjadikan isu-isu perempuan sebagai program prioritas. Pertama ada program Ibu Sehat, Anak Sehat.