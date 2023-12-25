Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jubir Perindo: Ganjar-Mahfud Prioritaskan Program Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:22 WIB
Jubir Perindo: Ganjar-Mahfud Prioritaskan Program Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo, Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengungkapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal memprioritaskan isu perempuan dalam program kerjanya.

Hal tersebut telah terbukti dari rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo telah terbukti sangat peduli terhadap isu-isu perempuan," kata Ike kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Ike menuturkan Ganjar dinilai telah berhasil menurunkan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Selain itu, Ike yang juga merupakan Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini menuturkan untuk meningkatkan perekonomian, Ganjar Pranowo meluncurkan Kredit Lapak.

Kredit Lapak ini merupakan kredit murah yang ditujukan untuk emak-emak pedagang pasar dan industri rumahan.

"Melalui program Kredit Lapak, Ganjar ingin mendorong kebangkitan ekonomi bagi emak-emak. Karena, jika perempuan atau emak-emak mandiri secara ekonomi maka keluarga mereka akan semakin sejahtera," jelasnya.

Karena itu, dalam program kerjanya nanti, pasangan Ganjar-Mahfud juga telah menjadikan isu-isu perempuan sebagai program prioritas. Pertama ada program Ibu Sehat, Anak Sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173324//sekretaris_jenderal_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-RWTb_large.jpg
Perindo Perkuat Struktur, Sekjen Ferry Serahkan 4 SK DPD se-Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173321//perindo_luncurkan_program_sumber_air_kehidupan-I7oZ_large.jpg
HUT Ke-11, Partai Perindo Luncurkan Program "Sumber Air Kehidupan" di Sikka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172936//wakil_sekjen_dpp_partai_perindo_sekaligus_kepala_unit_pelayanan_masyarakat_sri_gusni_febriasari-O3Zv_large.jpg
Kasus Keracunan MBG, Perindo: Bukan Sekadar Insiden, Tapi Alarm Lemahnya Pengawasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813//peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807//perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172761//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_acara_persatuan_muda_summit_2025-VLXH_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo: Pemimpin Berintegritas Jadi Kunci Wujudkan Indonesia Sejahtera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement