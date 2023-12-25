Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilunya Natal di Bethlehem, Tak Ada Perayaan dan Tanpa Sinterklas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |19:00 WIB
Instalasi Natal di Bethlehem menunjukkan patung yang dikelilingi puing dan kawat duri sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina di Gaza, 24 Desember 2023. (Foto: Reuters)
BETHLEHEM - Kota Bethlehem di Tepi Barat, yang biasanya ramai pada saat-saat perayaan Natal, kini senyap ketika perang terus berkobar di Gaza. Perayaan Natal telah dibatalkan tahun ini dan ribuan wisatawan serta peziarah yang biasanya memenuhi Manger Square, Bethlehem, tak terlihat.

"Kota ini kosong dari kebahagiaan, kegembiraan, anak-anak, dan Sinterklas. Tidak ada perayaan tahun ini," kata Madeleine, warga Bethlehem, di Tepi Barat yang diduduki Israel sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia.

Pohon Natal yang terkenal, biasanya berdiri di tengah alun-alun, sekarang tak ada. Tidak ada lagu-lagu Natal atau kios pasar Natal.

Sebaliknya, sebuah adegan kelahiran Yesus, yang memperlihatkan bayi Yesus yang baru lahir dikelilingi oleh batu-batu besar dan kawat berduri, telah dipasang sebagai penghormatan kepada anak-anak Gaza.

Di Gereja Kelahiran Yesus yang amat senyap, Pastor Eissa Thaldjiya mengatakan kepada saya bahwa kotanya terasa seperti bayangan dirinya sendiri.

"Saya sudah menjadi pendeta di gereja ini selama 12 tahun. Saya lahir di Bethlehem, dan saya belum pernah melihatnya seperti ini - bahkan selama pandemi Covid-19," ujarnya.

"Kami punya saudara-saudara di Gaza - inilah yang membuat sulit untuk merayakannya… Tapi alangkah baiknya jika kita bersatu dalam doa."

Jawdat Mikhael tinggal di Bethlehem, namun keluarganya terjebak di Gaza Utara. 

Orang tuanya, saudara laki-lakinya dan puluhan kerabat lainnya berlindung di Gereja Keluarga Kudus dekat Shejaiya di timur Kota Gaza - sebuah daerah yang hancur akibat pemboman Israel.

      
