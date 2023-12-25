Sadis! Sekuriti Basarnas Mamuju Hujani Tusukan Rekannya hingga Tewas

MAMUJU - Aksi sadis dilakukan sekuriti Kantor Basarnas Mamuju inisial R (23) terhadap rekan kerjanya sesama sekuriti bernama Zulkarnain (47), Minggu (24/12/2023).

Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV hingga tersebar luas dan viral di media sosial. Dalam video itu, seorang pria menikam berkali-kali korbannya. Terungkap video pembunuhan tersebut terjadi di Halaman Kantor Basarnas Mamuju pada Minggu (24/12), sekira pukul 15.08 Wita.

Mengetahui peristiwa itu, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap di rumah keluarganya di Kampung Salugata, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Minggu malam (24 /12/2023).

BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Sopir Truk di Exit Tol Tomang

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Mamuju, Inspektur Dua Herman Basir mengatakan, pelaku pembunuhan di Halaman Kantor Basarnas Mamuju telah ditangkap di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dia mengungkapkan usai melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya, R kabur ke rumah keluarganya.

"Langsung diamankan kemarin 2 jam setelah kejadian. Pelaku ditangkap di Salugata, Mamuju Tengah. Dia kabur ke rumah keluarganya," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (25/12/2023).