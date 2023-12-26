Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketika Ganjar Ditawari Jamu Kuat Lelaki Kuda Laut: Strong Keliling Indonesia

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |14:26 WIB
Ketika Ganjar Ditawari Jamu Kuat Lelaki Kuda Laut: Strong Keliling Indonesia
Capres Ganjar Pranowo bertemu pedagang jamu di Sukoharjo (Foto: Dok TPN)
A
A
A

SUKOHARJO - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi Pasar Jamu Nguter Sukoharjo, pada Selasa (26/12/2023).

Kedatangan Capres berambut putih ini menjadi rebutan para pedagang jamu. Bukan hanya ingin bersalaman atau foto bersama, mereka juga berlomba menawarkan produk jamu yang dijualnya.

"Pak Ganjar sini pak. Ini beli jamu di tempat saya pak. Biar bapak tambah ganteng, awet muda saya ada jamunya pak," teriak para pedagang.

Bahkan, ada pedagang yang nekat menawari Ganjar jamu sehat lelaki. Jamu bermerk Jamu Kuat Lelaki cap Kuda Laut itu ditawarkan ke Ganjar agar ia kuat.

"Pak ini ada jamu kuat lelaki, biar bapak strong. Kan bapak keliling terus satu Indonesia, biar kuat pak," ucap pedagang lainnya.

Ganjar pun menerima jamu itu sembari bertanya harga produk tersebut.

"Berapa harganya?" tanya Ganjar.

"Dua ratus ribu saja pak, isinya 20 kapsul," kata ibu pedagang.

"Wah kok larang (mahal)," jawab Ganjar sembari merogoh kantong celananya. Dua lembar seratus ribuan diberikan kepada penjualnya.

Tidak hanya di satu kios, Ganjar juga membeli beberapa jamu kemasan yang ditawarkan pedagang. Termasuk berbagai rempah bahan jamu seperti kencur, jahe, temulawak dan lainnya.

"Ini satu-satunya pasar jamu yang ada di Indonesia. Lengkap sekali, ada banyak produk herbal yang dijual. Tadi saya minum jamu jahe dan temulawak," ungkap Ganjar.

