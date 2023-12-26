Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar Bocorin Kriteria Menantu Idamannya, Mirip Atikoh?

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:03 WIB
Ganjar Bocorin Kriteria Menantu Idamannya, Mirip Atikoh?
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

 

SURAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan kriteria menantu idamannya. Ia ingin calon pasangan putra tunggalnya, Alam Ganjar itu harus seperti Siti Atikoh Suprianti.

Ganjar ditanya kriteria menantu idaman oleh influencer Thariq Halilintar dalam acara Ngobrol santai dengan Gen Z dan Milenial Sukoharjo di Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

"Ciri-ciri menantu idaman buat bapak," tanya Thariq di lokasi acara, Selasa (26/12/2023).

Lantas Ganjar menjawab, bahwa ia ingin memiliki menantu seperti istrinya, yakni ibunya Alam Ganjar.

"Menantu idaman adalah orang yang seperti bundanya Alam. Kalau ditanya ciri-cirinya ya itu," katanya.

Tidak hanya itu, setelah berhasil mendapat kriteria menantu idaman, panitia pun meminta agar pasangan Mahfud MD itu dapat menelepon anaknya yakni Alam Ganjar kemudian meminta agar dirinya mengucapkan 'I love you'.

"Ya semoga diangkat ya," kata Ganjar.

"Di mana Lam?" tanya Mantan Gubernur Jawa Tengah itu setelah teleponnya diangkat.

"Ini lagi di jalan ke Solo," jawab Alam.

"Udah sampai mana?" tanya Ganjar kembali.

"Di jalan yah," kata Alam disambut tawa Gen Z dan milenial yang hadir.

Halaman:
1 2
      
