HOME NEWS INTERNATIONAL

Rebut Maryinka, Rusia Bisa Terobos Garis Pertahanan Berlapis Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:11 WIB
Rebut Maryinka, Rusia Bisa Terobos Garis Pertahanan Berlapis Ukraina
Puing-puing di Kota Maryinka yang direbut Rusia di Ukraina timur. (Foto: Reuters)
MOSKOW - Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Senin, (25/12/2023) secara resmi mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia telah merebut Maryinka, sebuah kota yang dijaga ketat di Ukraina timur. Kota ini selama bertahun-tahun menjadi benteng penting bagi pasukan Ukraina.

Kedekatan Maryinka dengan ibu kota wilayah tersebut, Donetsk, memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang kota yang lebih besar dengan relatif tanpa dapat dibalas, kata analis militer Anatoliy Matviychuk, pensiunan kolonel Angkatan Bersenjata Rusia.

“Yang paling penting, mereka (pasukan Ukraina) mengubah kota itu menjadi benteng,” kata Matviychuk sebagaimana dilansir Sputnik. “Ada posisi tembak untuk artileri jarak jauh dan MLRS (peluncur multi roket) yang menembaki Donetsk. Sekarang Maryinka telah diambil dan ancaman dari Donetsk telah disingkirkan.”

Dia lebih lanjut mencatat bahwa direbutnya Maryinka membuat pasukan Rusia mengambil alih “pusat jalur kereta api dan jalan raya,” belum lagi memutus jalur pasokan untuk pasukan Ukraina di sektor tersebut.

Kemenangan Rusia di Maryinka juga berarti bahwa pasukan Ukraina mengalami pukulan besar terhadap moral mereka dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi mereka, kata Kolonel Jenderal Georgy Shpak, mantan komandan Angkatan Udara Rusia.

“Seperti yang saya ketahui, jumlah tentara Ukraina yang ingin ditawan oleh Rusia telah meningkat secara drastis,” kata Shpak.

