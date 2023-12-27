Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Pranowo Capres Pertama yang Diterima Sri Sultan Hamengku Buwono X

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |21:14 WIB
Ganjar Pranowo capres pertama yang sowan ke Sri Sultan HB X. (Ist)
Ganjar Pranowo capres pertama yang sowan ke Sri Sultan HB X. (Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo, silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (27/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjadi Capres pertama yang sowan ke Ngarso Dalem.

"Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini. Sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ngobrol banyak hal," ujar Ganjar usai pertemuan, dalam keterangannya.

Dalam pertemuannya dengan Sri Sultan HB X, Ganjar mengaku membahas ihwal situasi bangsa.

Ganjar juga menyebut diberi wejangan oleh Sri Sultan HB X.

"Tentang perkembangan bangsa dan negara. Saya kan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh yang banyak nasihatnya. Situasi kondisi hari ini yang harus kita jaga kondusivitas. Intinya itu saja," ungkap Ganjar.

Capres berambut putih itu juga tak menampik dalam pertemuannya sekaligus untuk meminta doa restu kepada sesepuh menjelang Pilpres 2024 dan juga untuk keselamatan bangsa Indonesia.

"Selalu kami ketemu dengan sesepuh pasti minta doa restu, minta doa restu untuk keselamatan apapun, ya pencalonan, ya bangsa ini, semuanya," tutur Ganjar.

