HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Setujui Bantuan Militer Senilai USD250 Juta untuk Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:55 WIB
AS Setujui Bantuan Militer Senilai USD250 Juta untuk Ukraina
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON - Gedung Putih menyetujui tahap bantuan militer Amerika Serikat (AS) lainnya ke Ukraina senilai sekitar USD250 juta pada Rabu, (27/12/2023). Para pejabat AS mengatakan bahwa paket terbaru tersebut mencakup pertahanan udara, artileri dan amunisi senjata kecil, serta senjata anti-tank.

Namun paket tersebut menandai pendanaan terakhir yang tersedia tanpa persetujuan baru dari Kongres, sehingga perundingan terhenti. 

Ukraina telah memperingatkan bahwa upaya perang dan keuangan publiknya terancam jika bantuan Barat tidak diberikan lebih lanjut.

Di tengah terhentinya serangan balasan di bagian timur negara itu dan sedikit perubahan garis kendali, para pejabat Ukraina menghadapi kemungkinan perlambatan bantuan dari sekutunya di Washington dan Eropa.

Meskipun upaya perang Ukraina mendapat dukungan luas di Kongres AS, kesepakatan mengenai persenjataan lebih lanjut telah dihentikan oleh Partai Republik yang bersikeras bahwa tindakan keamanan yang lebih ketat di perbatasan AS-Meksiko harus menjadi bagian dari kesepakatan bantuan militer.

Langkah belanja darurat yang seharusnya menyediakan USD50 miliar untuk Ukraina dan USD14 miliar untuk Israel gagal di Senat awal bulan ini, dan setiap anggota Partai Republik memberikan suara menentangnya – bersama dengan Bernie Sanders, seorang independen yang biasanya memberikan suara bersama Demokrat namun telah menyatakan kekhawatirannya mengenai hal ini. Perang Israel melawan Hamas.

Halaman:
1 2 3
      
