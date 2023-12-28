Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Karawang Harapkan Perbaikan Ekonomi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |11:18 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Karawang Harapkan Perbaikan Ekonomi
Warga Karawang mengikuti pelatihan dari relawan sekaligus memberikan dukungan untuk Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KARAWANG - Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar Karawang menyelenggarakan workshop yang fokus pada seni pembuatan sabun cuci piring. Kegiatan berlangsung di Jalan Ps Permai No 18, Rt 1/Rw 5, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Kegiatan itu merupakan inisiatif dalam menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan simbol dukungan nyata untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

PIC Gerbong Pecinta Sandi Uno For Ganjar Karawang, Seftyana menyampaikan, workshop ini mengasah keterampilan peserta. Bukan hanya untuk menghasilkan sabun cuci piring berkualitas, tetapi juga untuk memberikan dorongan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

 BACA JUGA:

"Terutama support untuk kami yang tinggal di pinggiran, tinggal di daerah, jadi lebih banyak lagi edukasi yang bisa diturunkan ke masyarakat dan bisa membangun perekonomian menjadi lebih baik dari pada yang kemarin," ungkap Sefytana, dikutip Kamis (28/12/2023).

Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis kepada peserta, tetapi juga diiringi dengan dukungan penuh terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

BACA JUGA:

Strategi Ganjar Kurangi Pengangguran di Indonesia, Hubungkan Pendidikan dengan Dunia Kerja 

"Untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semoga bisa menang satu putaran saja dan Insya Allah dengan kemenangan beliau ini bisa membawa perubahan yang besar dalam tatanan pemerintahan di Indonesia," kata Seftyana.

