Bazar Migor Murah di Bekasi, Warga: Perindo Konsisten Peduli Rakyat Kecil

BEKASI - Warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menilai Partai Perindo adalah partai yang dekat dengan rakyat. Pasalnya program bazar minyak goreng murah membuktikan memikat hati warga, terutama kaum emak-emak.

Tim kemenangan Partai Perindo Dapil III Tambun Selatan bernama Angga mengatakan, sebelumnya sosialisasi kan program minyak goreng murah seharga Rp5.000, dari tiga Caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 secara door to door di setiap rumah warga dan melalui via grup whatsapp.

"Saya dua hari sebelumnya sama Tim informasikan ke warga ke rumah-rumah warga dan di grup WA kalo ada minyak goreng murah seharga Rp5.000 dari Caleg Perindo Pak Sururi, Ibu Ayuni, dan Rodiah," kata Angga usai mengatur ratusan antrian warga saat ingin menebus minta goreng murah tersebut, di Kampung Pulo Asem, Desa Sumber Jaya, Minggu (31/12/2023).

Dia mengaku kewalahan saat mendata warga untuk menebus kupon bazar minyak murah yang berlangsung di rumahnya itu. Bahkan, dia pun tak menduga warga yang datang melebihi daftar orang yang sudah di data.

"Saya sampe kewalahan ngedata. Ditambah warga yang datang lebih dari 300 orang, banyak warga yang nggak kebagian kupon," ungkapnya.

Salah satunya Ibu muda bernama Aliyah (28) mangaku sebelumnya mengabaikan informasi adanya bazar minyak goreng murah tersebut dari tetangganya.

"Saya awalnya ngga percaya ada minyak murah, saya penasaran mau ikut beli taunya pas datang ke lokasi ke habisan kuponnya," tuturnya.

Meski kehabisan kupon. Namun, Ia mengakui Partai Perindo itu terbukti dekat dengan rakyat. Dia juga berharap kedepannya Partai Perindo selalu konsisten dan peduli dengan rakyat kecil.

"Nggak apa-apa ke habisan kupon. Tapi saya liat dari sini para Caleg Perindo itu bisa dekat sama warga. Semoga konsisten mengadakan kegiatan yang serupa yang bisa membantu warga susah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng di Kampung Pulo Asem, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (31/12/2023). Kegiatan sosial ini diinisiasi Caleg DPR Dapil Jawa Barat VII dari Partai Perindo Sururi Al-Faruq.

Selain Sururi, kegiatan ini juga diinisiasi Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III Rodiah.

"Hari ini kita di Kampung Pulo Asem ini melanjutkan mengadakan bazar minyak goreng murah. Kemarin sudah terlaksana dan alhamdulillah hasilnya bagus, masyarakat juga bisa merasakan minyak murah," ujar Sururi Al-Faruq.

Sururi mengatakan, masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini sangat antusias pada saat ikut mengantre mengambil kupon untuk menebus minyak goreng murah seharga Rp5.000 dari Partai Perindo , partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

"Tadi kita lihat ibu-ibu sangat antusias sekali saat mengantre. Meraka berbondong-bondong untuk menebus minyak goreng seharga 5 ribu, kalau harga biasanya itu sekitar 13 ribuan," ujarnya.