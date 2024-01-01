Selamat Tahun Baru 2024!

JAKARTA - Hari terakhir di 2023 telah berakhir dan berganti dengan Tahun Baru 2024. Hitungan mundur di banyak tempat di Indonesia menandai pergantian tahun.

Masyarakat berkumpul di berbagai tempat untuk merayakan malam yang spesial ini. Warga Jakarta banyak memadati Bundaran HI dan Ancol. Sementara warga Kota Tangerang memenuhi Alun-Alun. Pertujukan kesenian juga diadakan di TMII.

Tak hanya di tempat-tempat ikonik masing-masing daerah. Masyarakat juga berkumpul di lingkungan masing-masing untuk saling bersilaturahmi bersama keluarga dan tetangga.