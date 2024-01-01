Gempa M3,1 Guncang Pulau Saringi NTB Siang Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,1 mengguncang Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/1/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 11:38 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.1, 01-Jan-2024 11:38:43WIB, Lok:8.31LS, 116.96BT (12 km BaratLaut PULAUSARINGI-NTB), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )