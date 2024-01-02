Ribuan Warga Serbu Bazar Murah Perindo di Semarang, 4 Ribu Liter Migor Ludes dalam Sekejap

SEMARANG – Partai Perindo mengatakan bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di GOR Satria Semarang, Senin (1/1/2024). Acara tersebut pun diserbu ribuan masyarakat. Alhasil, tidak membutuhkan waktu lama 4.000 liter botol minyak goreng yang disiapkan langsung ludes diborong warga.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari DPRD, kota, provinsi hingga DPR RI.

BACA JUGA:

Ikut Pemeriksaan Kesehatan dari Perindo, Warga Semarang: Obatnya Juga Gratis!

Dengan menukar kupon yang telah dibagikan, warga rela mengantre untuk menebus 1 liter minyak goreng dengan membayar Rp5 ribu. Harga tersebut menurut warga sangat murah, lantaran harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15 ribu per liternya.

Salah seorang warga, Suminem bersyukur bisa membeli minyak goreng dengan harga murah. Dia pun mendoakan kesuksesan untuk Ganjar dan Partai Perindo.

“Harapan ke depan semoga lebih bagus, Pak Ganjar jadi Presiden, masyarakat kecil bisa sejahtera, Perindo ke depan masyarakat sejahtera dan bisa mengangkat rakyat kecil,” harapnya.

BACA JUGA:

Di Hadapan Warga Semarang, HT Tegaskan Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat!

Sementara itu, salah seorang peserta pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Kota Semarang, Supranti mengaku merasa sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Apalagi dirinya belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Kita yang enggak punya BPJS datang ke sini, obatnya juga gratis, cek gula darah juga gratis,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.