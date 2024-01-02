Di Hadapan Warga Semarang, HT Tegaskan Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat!

SEMARANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa Partai Perindo yang dipimpin olehnya itu berjuang untuk rakyat kecil. Menurutnya, saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang jauh dari kesejahteraan.

Hal itu disampaikan HT saat kegiatan Bazar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat di Gor Satria, Semarang Utara, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024).

BACA JUGA:

Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Perindo: Sangat Membantu Masyarakat

“Jadi bapak ibu saya ingin menegaskan, menggarisbawahi bahwa Partai Perindo itu berjuang untuk rakyat kecil,” kata HT.