Dampak Gempa Sumedang, BPBD Jabar: 500 Warga Masih Mengungsi dan 486 Bangunan Rusak

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, sekitar 500 warga belum menempati tempat tinggal pribadinya pasca gempa bumi beruntun yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada Minggu (31/12/2023) malam.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mendata terkait jumlah pasti keseluruhan warga yang mengungsi akibat gempa Sumedang.

"Kami masih melakukan pendataan untuk yang masih mengungsi, tapi kurang lebih ada sekitar 500-an orang," ucap Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2024).

Sedangkan untuk jumlah kerugian materil, Hadi mengungkapkan, ada 486 bangunan yang rusak terdiri dari 303 unit rumah rusak ringan, 92 unit rusak sedang, 69 unit rusak berat. Selain itu, ada juga fasilitas pendidikan dan tempat ibadah yang rusak.

"Fasilitas pendidikan yang terdampak ada 14 unit, sedangkan tempat ibadah ada 7 yang terdampak, dan 1 fasilitas kesehatan," ungkapnya.

Adapun kecamatan yang terdampak bencana alam tersebut, Hadi menyebut, ada enam kecamatan dimana tiga di antaranya masuk kategori parah. Selain di Kabupaten Sumedang, warga Kabupaten Bandung, dan Ciamis turut terdampak.

"Kalau untuk kecamatan itu ada di Sumedang Utara, Selatan, dan kecamatan Tanjungmedar. Tapi sebagian besar berada di Sumedang Utara, juga ada di Sumedang Selatan. Di Kabupaten Bandung ada Kecamatan Arjasari, Cicalengka. Kabupaten Ciamis ada Kecamatan Tambaksari," tuturnya.