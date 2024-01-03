3 Fakta Benjamin Netanyahu, PM Israel yang Mengklaim Keturunan Nabi Daud

JAKARTA - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dikenal juga sebagai “Bibi” adalah Perdana Menteri Israel yang saat ini menjabat. Netanyahu kembali menduduki posisi ini untuk masa jabatan keenam setelah memenangkan pemilihan parlemen pada 29 Desember 2022.

Pemerintahan sayap kanan barunya, yang dikenal sebagai pemerintahan paling religius dan paling kejam dalam sejarah Israel, terdiri dari partai-partai ultra-Ortodoks dan partai Likud miliknya sendiri.

Melansir akun tiktok @timotiussusanto0, disebutkan bahwa ayah dari Benjamin Netanyahu keturunan Rabi Eliyahu yang merupakan keturunan dari Raja Daud dari suku Yehuda. Tapi, belum ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Benjamin Netanyahu benar keturunan dari Raja Daud.

Berikut 3 Fakta Benjamin Netanyahu.

1. Kehidupan awal dan karier politik

Benjamin Netanyahu kelahiran 21 Oktober 1949 di Tel Aviv. Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel pertama dan satu-satunya yang lahir di Israel. Setelah mendaftar di militer Israel pada 1997, Netanyahu menjadi tentara di unit operasi khusus elit Sayeret Matkal dan berada di tim yang menyelamatkan pesawat jet yang dibajak di bandara Tel Aviv pada 1972.

Netanyahu memegang beberapa posisi duta besar sebelum terpilih menjadi anggota Knesset (parlemen Israel) pada tahun 1988 sebagai anggota Likud. Netanyahu menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (1988-1991) dan kemudian menjadi Wakil Menteri di kabinet koalisi Perdana Menteri Yitzhak Shamir (1991-1992).