HOME NEWS NEWS

Aksi Nyata Perindo di Cipinang Melayu, Hibahkan Mobil Ambulans kepada Warga

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:33 WIB
Aksi Nyata Perindo di Cipinang Melayu, Hibahkan Mobil Ambulans kepada Warga
Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur (foto: dok MPI)
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman bersama Ustadz Yusuf Mansur, selaku caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, menginisiasi aksi nyata dengan menemui langsung masyarakat RW 01, Cipinang Melayu, Makasar Jakarta Timur.

Agenda aksi nyata dalam rangkaian Jumat berkah tersebut, diinisiasi Wahyu dan Yusuf Mansur dengan menggelar bazaar murah 1.000 liter minyak goreng beserta pemberian hibah mobil ambulans kepada warga.

Wahyu mengatakan, pemberian mobil ambulans tersebut menjadi penting dikarenakan kebutuhan warga RW 01 dalam kegiatan pelayanan sosial. Ia menyebutkan warga memerlukan kendaraan ambulans tersebut apabila ada keperluan pengantaran jenazah atau transportasi darurat untuk ke Rumah Sakit.

"Kita berikan mobil ambulans tersebut karena memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat disini. Ambulans Perindo ini juga sudah dipakai untuk mengantar jenazah ke Boyolali, Wonogiri dan Jogja pada pekan ini," kata Wahyu, Sabtu (6/1/2024).

Wahyu mengatakan pula, kunjungannya bersama Yusuf Mansur tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Ia mengatakan, aksi nyata Perindo di Cipinang Melayu kali ini menjadi berkesan karena antusias warga dengan bertemu langsung.

"Masyarakat itu senang ditemui, disapa apalagi dibantu. Ini wujud nyata Perindo yang mengutamakan kesejahteraan rakyat," jelas Wahyu.

