HOME NEWS NEWS

Kisah Pemilik Warung Jumat Barokah yang Didatangi Ustadz Yusuf Mansur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:14 WIB
Yusuf Mansur sambangi rumah pemilik warung Jumat barokah di Cipinang (Foto : MPI)
JAKARTA - Partai Perindo kembali mengadakan temu sapa warga dengan terjun langsung ke permukiman dekat kolong tol Becakayu, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Jumat 5 Januari 2024.

Dalam kunjungannya, Perindo diwakili Caleg DPR Dapil DKI Jakarta I Ustaz Yusuf Mansur dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 Wahyu Nur Iman menggelar bazar murah 1.000 liter minyak goreng.

Yusuf Mansur takjub dengan UMKM, salah satunya warung nasi Jumat barokah. Dia terinspirasi dengan pemiliknya bernama Ana.

"Kita bertemu dengan warung nasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi setiap Jumat warung itu bisa sedekah sebanyak 80-100 bungkus. Kita yang alhamdulillah ada rezekinya jadi merasa malu," ujar Yusuf.

Pemilik warung, Ana (45) mengaku senang bisa jumpa Yusuf Mansur.

"Masyaallah saya tidak menyangka bisa ditemui langsung Kiai Yusuf Mansur. Tadi kan beliau sempat menjadi khatib di masjid pas saya bawakan nasi Jumat berkah ternyata beliau malah sekalian mampir," kata Ana.

Warungnya hanya diniatkan bersedekah setiap Jumat. Sedekah nasi sebanyak 80-100 bungkus hanya bagian dari berbagi rezekinya yang sedikit berlebih.

"Mau gimana caranya harus saya berikan nasi bungkus terutama untuk anak-anak yang ke masjid. Ya supaya mereka senang beribadah di masjid," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
