Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ustadz Yusuf Mansur Gelar Bazar di Kolong Tol: Sembako Murah Sudah Susah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:58 WIB
Ustadz Yusuf Mansur Gelar Bazar di Kolong Tol: Sembako Murah Sudah Susah
Ustadz Yusuf Mansur menggelar bazar murah di kolong Tol Becakayu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur bersama caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman, menyambangi warga RW 01 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat 5 Januari 2024.

Keduanya menggelar bazar minyak goreng murah di kolong Tol Becakayu. Bagi Yusuf Mansur, gelaran bazar di kolong Tol Becakayu tersebut sebagai wujud aksi nyata membantu masyarakat.

"Sebenarnya bazar murah ini dibutuhkan semua warga di setiap tempat yang kita kunjungi. Jadi kita keliling saja dari kelurahan ke kelurahan hingga kecamatan. Soalnya memang sedang susah kan ya akses sembako murah sekarang," kata Yusuf. Ustaz Yusuf Mansur pun sempat mengisi khutbah Jumat di Masjid Baitul Akhlaq.

Selain bazar murah, Yusuf Mansur dan Wahyu memberikan sumbangan mobil ambulans kepada Masjid Baitul Akhlaq.

Yusuf Mansur mengatakan hibah mobil ambulans dan pengadaan bazar murah tersebut sebagai bagian dari Jumat barokah dari Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement