Ustadz Yusuf Mansur Gelar Bazar di Kolong Tol: Sembako Murah Sudah Susah

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur bersama caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman, menyambangi warga RW 01 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat 5 Januari 2024.

Keduanya menggelar bazar minyak goreng murah di kolong Tol Becakayu. Bagi Yusuf Mansur, gelaran bazar di kolong Tol Becakayu tersebut sebagai wujud aksi nyata membantu masyarakat.

"Sebenarnya bazar murah ini dibutuhkan semua warga di setiap tempat yang kita kunjungi. Jadi kita keliling saja dari kelurahan ke kelurahan hingga kecamatan. Soalnya memang sedang susah kan ya akses sembako murah sekarang," kata Yusuf. Ustaz Yusuf Mansur pun sempat mengisi khutbah Jumat di Masjid Baitul Akhlaq.

Selain bazar murah, Yusuf Mansur dan Wahyu memberikan sumbangan mobil ambulans kepada Masjid Baitul Akhlaq.

Yusuf Mansur mengatakan hibah mobil ambulans dan pengadaan bazar murah tersebut sebagai bagian dari Jumat barokah dari Partai Perindo.