HOME NEWS NEWS

Borong Kerupuk Pedagang, Effendi Syahputra Didoakan Jadi Pemimpin yang Amanah

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:04 WIB
Borong Kerupuk Pedagang, Effendi Syahputra Didoakan Jadi Pemimpin yang Amanah
Effendi Syahputra (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra didoakan menjadi pemimpin yang amanah oleh pedagang kerupuk kulit, Sartini. Hal itu terjadi ketika Partai Perindo menggelar cek kesehatan gratis dan bazar murah di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Awalnya, Sartini sedang mengantre menukarkan voucher untuk ditukarkan dengan beras dan minyak goreng. Saat mengantre, Sartini dengan membawa barang dagangannya yang masih banyak di dalam sebuah tas plastik.

Melihat hal itu, Effendi pun berinisiatif memborong kerupuk kulit tersebut. "Berapaan Bu?," kata Effendi menanyakan harga per bungkus kerupuk tersebut.

"Rp10 ribu," jawab Sartini.

"Saya borong ya Bu," timpal Effendi.

Mendengar tawaran tersebut Sartini pun tersenyum bahagia. Setelah dibeli, kerupuk tersebut kemudian dibagikan ke warga lain yang sedang mengantre berbarengan dengan Sartini.

Halaman:
1 2
      
