HOME NEWS INTERNATIONAL

Kampanye Pilpres AS, Joe Biden Bandingkan Donald Trump dengan Nazi

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:44 WIB
Kampanye Pilpres AS, Joe Biden Bandingkan Donald Trump dengan Nazi
Presiden AS Joee Biden bandingkan Donald Trump dengan Nazi dalam kampanye pilpres (Foto: AFP)
A
A
A

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melancarkan serangan paling kerasnya terhadap Donald Trump ketika ia memulai kampanye pemilihan presiden (pilpres) kembali 2024 pada Jumat (5/1/2024). Biden menuduh Partai Republik itu menggemakan Nazi Jerman dan menimbulkan ancaman terhadap demokrasi.

Politisi Demokrat berusia 81 tahun itu mencap calon penantangnya pada November tahun lalu sebagai “pecundang” dan “gila” dalam pidatonya pada malam peringatan ketiga serangan mematikan di Capitol pada 6 Januari oleh pendukung pro-Trump.

“Dia bersedia mengorbankan demokrasi kita, menempatkan dirinya dalam kekuasaan,” kata Biden kepada para pendukungnya, bergantian antara berbisik dan berteriak ketika dia menyerang pria yang dia kalahkan pada 2020.

Biden menegaskan mantan presiden yang dimakzulkan dua kali itu tidak hanya menghasut serangan Capitol, tetapi taipan dan para pengikutnya masih melakukan “kekerasan politik” menjelang pemungutan suara 2024.

"Dia menyebut orang-orang yang menentangnya sebagai hama. Dia berbicara tentang darah orang Amerika yang diracuni, dengan menggunakan bahasa yang sama persis dengan yang digunakan di Nazi Jerman," tambahnya.

Biden memilih lokasi simbolis untuk pidatonya di dekat Valley Forge di Pennsylvania, situs bersejarah tempat George Washington mengumpulkan pasukan Amerika melawan penguasa kolonial Inggris hampir 250 tahun yang lalu.

Dia menggambarkan dirinya sebagai pembela institusi-institusi Amerika, dan memperingatkan bahwa jika Trump memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih maka demokrasi itu sendiri berada dalam bahaya.

“Serangan Trump terhadap demokrasi bukan hanya bagian dari masa lalunya. Ini adalah janjinya untuk masa depan,” tambahnya.

