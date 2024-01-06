Terseret Arus Selokan saat Main Hujan, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tewas

BANDUNG - Diaz, bocah laki-laki berusia 7 tahun hanyut terseret arus saat bermain di selokan Jalan Baladewa, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Korban ditemukan meninggal di Sungai Citarum, Kampung Cihamirung, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Jumat (5/1/2024) dini hari. Jenazah korban telah dimakamkan di Tempat Permakaman Umum (TPU) Sirnaraga.

Diketahui, korban Diaz hilang terseret arus air selokan pada Minggu (31/12/2023) sore. Sebelum kejadian, dia tengah bermain bersama 2 temannya di selokan berarus deras. Saat itu, hujan deras mengguyur Kota Bandung dan sekitarnya. TIba-tiba air selokan membesar dan menyeret tubuh korban.

Kasi Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Jhon Erwin mengatakan pencarian dilakukan sejak Minggu (31/12/2023) hingga Jumat (5/1/2024) sore. Korban ditemukan oleh seorang warga Cihampelas, KBB yang tengah memancing.

"Warga yang sedang mencari ikan di sungai, menemukan jasad anak kecil yang sudah mengalami pembengkakan sekitar pukul 01.00 WIB," kata Kasi Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, Jumat (5/1/2024).

Jarak antara lokasi kejadian di Kelurahan Pajajaran, Cicendo, Kota Bandung dengan TKP penemuan jasad 5 korban sekitar 25 kilometer (km). Warga yang menemukan jenazah korban melapor ke petugas.