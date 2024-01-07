Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Karangploso Malang Antusias Hadiri Bazar Murah Partai Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:05 WIB
Ratusan Warga Karangploso Malang Antusias Hadiri Bazar Murah Partai Perindo
Ratusan warga Karangploso, Malang, antusias mengikuti bazar murah Partai Perindo. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Ratusan warga di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, antusias menyambut bazar murah Partai Perindo. Pada bazar murah kali ini Partai Perindo menjual minyak goreng murah seharga Rp 5.000 per liter, dengan alokasi untuk 1.000 orang di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Bazar murah diadakan di Rest Area Karangploso, Kabupaten Malang, pada Sabtu siang (6/1/2024). Pada kegiatan ini, ratusan warga langsung menyerbu begitu minyak goreng didatangkan sekitar pukul 13.30 WIB.

Tak kurang 15 menit sekitar 1.000 paket minyak yang dialokasikan langsung diserbu warga. Warga rela antre hingga panjang di tengah cuaca yang mulai mendung dan mulai gerimis hujan. Cuaca hujan tak membuat antusias warga mendapat minyak goreng murah.

Tiga calon legislatif (caleg) Partai Perindo yakni Christophorus Taufik dari caleg Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya, Bagyo Sulaksono caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Malang raya, dan Lukman Hakim Nur Imaduddin, caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil Karangploso.

Seorang warga, Siti menyatakan, begitu terbantu dengan program minyak goreng murah yang diadakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap, dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Alhamdulillah bersyukur sekali, terima kasih Partai Perindo. Semoga semakin sukses," kata Siti.

Bagi Siti, harga minyak goreng senilai Rp5.000 per liter dianggap cukup murah dan membantu sekali. Apalagi di pasaran harga minyak masih dibanderol Rp15.000 per liternya.

"Di pasaran masih mahal, Rp 15.000 per liter, ini kita Rp5.000 dapat," ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement