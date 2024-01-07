Ratusan Warga Karangploso Malang Antusias Hadiri Bazar Murah Partai Perindo

MALANG - Ratusan warga di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, antusias menyambut bazar murah Partai Perindo. Pada bazar murah kali ini Partai Perindo menjual minyak goreng murah seharga Rp 5.000 per liter, dengan alokasi untuk 1.000 orang di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Bazar murah diadakan di Rest Area Karangploso, Kabupaten Malang, pada Sabtu siang (6/1/2024). Pada kegiatan ini, ratusan warga langsung menyerbu begitu minyak goreng didatangkan sekitar pukul 13.30 WIB.

Tak kurang 15 menit sekitar 1.000 paket minyak yang dialokasikan langsung diserbu warga. Warga rela antre hingga panjang di tengah cuaca yang mulai mendung dan mulai gerimis hujan. Cuaca hujan tak membuat antusias warga mendapat minyak goreng murah.

Tiga calon legislatif (caleg) Partai Perindo yakni Christophorus Taufik dari caleg Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya, Bagyo Sulaksono caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Malang raya, dan Lukman Hakim Nur Imaduddin, caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil Karangploso.

Seorang warga, Siti menyatakan, begitu terbantu dengan program minyak goreng murah yang diadakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap, dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Alhamdulillah bersyukur sekali, terima kasih Partai Perindo. Semoga semakin sukses," kata Siti.

Bagi Siti, harga minyak goreng senilai Rp5.000 per liter dianggap cukup murah dan membantu sekali. Apalagi di pasaran harga minyak masih dibanderol Rp15.000 per liternya.

"Di pasaran masih mahal, Rp 15.000 per liter, ini kita Rp5.000 dapat," ucapnya.