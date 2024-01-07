Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Murah, Warga Johar Baru Sangat Terbantu

JAKARTA - Warga Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mendadak kompak mengenakan kaos serba putih pada Sabtu (6/1/2023) sore. Mereka terlihat memadati area lapangan yang dibatasi sebuah spanduk besar bertuliskan ‘Sosialisasi dan Bazar Tebus Murah Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 DKI Jakarta, Nia Sita Mahesa’. Rupanya, mereka kompak mengenakan kaos dari Partai Perindo saat berkumpul di area tersebut, tepatnya di Jalan Topas RT 5 RW 2.

Ratusan warga pendukung Partai Perindo itu tampak antusias mengikuti bazar tebus murah minyak goreng yang diselenggarakan Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 DKI Jakarta, Nia Sita Mahesa.

Di momen tersebut, mereka bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu caleg dari Partai Perindo itu, yakni partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Usai antusias mendengarkan visi misi Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, para warga lantas mulai tertib antre untuk mengambil minyak goreng.

Kegiatan sosialiasi dan bazar tebus murah yang dilakukan Nia itu disambut positif oleh warga. Salah satunya seorang ibu bernama Rodiah.

Rodiah yang bekerja sebagai pedagang cilok itu mengaku sangat terbantu dengan kegiatan yang dilakukan Nia. Apalagi, sebagai pedagang, ia mengaku sangat membutuhkan berbagai macam kebutuhan murah untuk modal jualannya.

“Sangat terbantu sekali ya. Apalagi minyak goreng, selain banyak dibutuhkan pedagang, pasti juga warga lain khususnya ibu-ibu sangat terbantu,” ujar Rodiah.

Ia mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang kerap dilakukan oleh Partai Perindo. Menurutnya, Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu selalu punya program yang pro rakyat kecil.

“Saya jadi lebih mengenal Partai Perindo karena mereka programnya banyak, calegnya saya lihat banyak yang aktif turun ke masyarakat, melihat rakyat kecil. Pokoknya hidup Perindo!” ucapnya.