HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Kenang Wasiat Gus Dur soal Penegakan Hukum

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |04:40 WIB
Mahfud MD Kenang Wasiat Gus Dur soal Penegakan Hukum
Mahfud MD kenang wasiat Gus Dur soal penegakan hukum. (tangkapan layar)
A
A
A

JOMBANG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengenang masa ketika Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengatakan pentingnya sosok Mahfud sebagai tonggak penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu dia simpan hingga saat ini sebagai sebuah wasiat dari Gus Dur, bahwasanya penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya saat dia menjabat posisi penting dalam pemerintahan.

"Mahfud ini, Mahfud ini penting untuk penegakan hukum di negara kita. Waktu itu, Gus Dur bilang begitu," ucap Mahfud saat memberikan sambutannya dalam Haul Ke-14 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Perkataan Gus Dur itu, Mahfud simpan sebagai sebuah wasiat untuk dirinya dalam memimpin jabatan tertentu di pemerintahan.

"Itu saya anggap sebagai wasiat, dari Gus Dur bahwa saya harus terus menegakkan hukum yang dikatakan oleh Gus Dur," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Putri kedua Presiden keempat Republik Indonesia, Yenny Wahid mengatakan jika Menko Polhukam Mahfud MD sering hadir dalam acara Haul Gus Dur.

Sehingga, kata Yenny, kedatangan Mahfud dalam acara Haul Ke-14 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu tidak dicurigai sebagai sebuah kampanye terselubung dalam acara yang tersebut.

