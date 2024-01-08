Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Nekat! Pelaku Begal Beraksi di Sebelah Polsek Tanggungharjo Grobogan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:12 WIB
Nekat! Pelaku Begal Beraksi di Sebelah Polsek Tanggungharjo Grobogan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

GROBOGAN - Tahun baru baru berlalu sepakan, aksi kejahatan jalanan yang diduga begal terjadi beberapa kali di Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan.

Tak tanggung-tanggung, para pelaku tergolong nekat karena beraksi dekat dengan Polsek Tanggungharjo yakni sekitar Pasar yang jaraknya hanya 200 meter.

Menurut KBS (37) orangtua korban Warga Desa Tanggungharjo, saat itu anaknya sedang berkendara menggunakan motor bersama rekannya malam tahun baru. Hanya saja ada dua orang pengendara motor matik jenis tetiba menghentikan anaknya di depan Pasar Tanggungharjo.

"Kejadian sekitar pukul 03.00 usai Tahun baru. Anak saya dihentikan orang asing di pasar. Karena gak kenal dan agak gelap anak saya menghindari tapi dikejar," jelas lelaki yang enggan disebutkan nama lengkapnya ini kepada MNC Portal Indonesia, Senin (8/1/2024).

Usai berhasil menghindari, korban justru dikejar kedua pelaku. Entah menggunakan alat apa, rekan korban justru terkena sabetan benda. Tak diketahui alat apa yang dipakai kedua pelaku, hanya saja korban mengalami luka pada kepala atau punggungnya.

"Mungkin bawa sajam. Karena rekan anak saya kena sabet dan luka bagian belakang dan anak saya lari kencang hingga bisa menghindari kedua pelaku ke arah Desa Brabo, Kecamatan Tegowanu," lanjut KBS.

