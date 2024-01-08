Di Depan Santri Jombang, Yenny Wahid Tegaskan Mahfud MD Sosok yang Berani Lawan Koruptor

JOMBANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengungkapkan, bahwa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang berani melawan koruptor dan berkomitmen kuat dalam penegakan hukum.

Pernyataan ini disampaikan Yenny Wahid menjawab pertanyaan peserta terkait sosok pemimpin bangsa ke depan dalam acara 'QNA Bareng Yenny Wahid Koloseum Santri “Mencari Pemimpin Para Santri” di Jombang Jawa Timur, pada Sabtu 6 Januari 2024.

Menurut Yenny, negara Indonesia merupakan negara besar. Dan saat ini masuk dalam daftar 16 negara terkaya di dunia dari ratusan negara yang ada. Bahkan, Yenny mengutip penelitian dari Pricewaterhouse Coopers yang memprediksi Indonesia bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kelima di dunia tahun 2045 atau Indonesia Emas.

"Ramalan ini didapatkan melalui sebuah proyeksi yang berdasarkan faktor-faktor mengenai Indonesia, misalnya demografi, usia produktifnya berapa tahun 2045, kekayaan Indonesia apa saja, Sumber Daya Alam apa saja," katanya.

Saat ini, lanjut Yenny, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dari Sumber Daya Alam antara lain nikel yang merupakan bahan baku pembuatan baterai dan mobil listrik, kelapa sawit, dan lainnya.

"Ini semua ditabulasi menjadi satu, kemudian ada proyeksi pertumbuhan ekonomi dapatlah data tadi Indonesia jadi kekuatan ekonomi kelima dunia," ungkapnya.