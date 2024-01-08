Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor Subang, Korban Meninggal Usai 17 Jam Tertimbun Tanah

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:41 WIB
Longsor Subang, Korban Meninggal Usai 17 Jam Tertimbun Tanah
Longsor di Subang (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Seorang warga bernama Dana (42), meninggal dunia setelah 17 jam tertimbun tanah ketika terjadi longsor di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Minggu 7 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WIB.

Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Senin (8/1/2023) sekitar pukul 10.22 WIB.

"Untuk korban yang di duga tertimbun atas nama Dana, alhamdulillah sudah ditemukan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Kombes Pol Ibrahim Tompo, petugas membawa jasad Dana ke puskesmas Kasomalang untuk diidentifikasi. "Setelah diidentifikasi di Puskesmas Kasomalang, korban Dana dimakamkan di TPU setempat," ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Setelah korban Dana ditemukan, operasi search and rescue (SAR) ditutup. Hingga pukul 12.30 WIB, tim SAR gabungan memastikan tidak ada lagi korban yang diduga masih terjebak longsoran.

Kepala Basarnas Bandung Hery Marantika mengatakan, secara resmi menutup operasi SAR bencana longsor di Kasomalang, Subang.

"Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI/Polri, Pemprov Jabar, Pemkab Subang, dan potensi SAR telah bahu membahu melaksanakan operasi SAR," kata Kepala Basarnas Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement