Longsor Subang, Korban Meninggal Usai 17 Jam Tertimbun Tanah

BANDUNG - Seorang warga bernama Dana (42), meninggal dunia setelah 17 jam tertimbun tanah ketika terjadi longsor di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Minggu 7 Januari 2023, sekira pukul 17.30 WIB.

Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Senin (8/1/2023) sekitar pukul 10.22 WIB.

"Untuk korban yang di duga tertimbun atas nama Dana, alhamdulillah sudah ditemukan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Kombes Pol Ibrahim Tompo, petugas membawa jasad Dana ke puskesmas Kasomalang untuk diidentifikasi. "Setelah diidentifikasi di Puskesmas Kasomalang, korban Dana dimakamkan di TPU setempat," ujar Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Setelah korban Dana ditemukan, operasi search and rescue (SAR) ditutup. Hingga pukul 12.30 WIB, tim SAR gabungan memastikan tidak ada lagi korban yang diduga masih terjebak longsoran.

BACA JUGA: Ilmu Pelet Tak Mempan Berujung Mutilasi Pengusaha Kafe di Malang

Kepala Basarnas Bandung Hery Marantika mengatakan, secara resmi menutup operasi SAR bencana longsor di Kasomalang, Subang.

"Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI/Polri, Pemprov Jabar, Pemkab Subang, dan potensi SAR telah bahu membahu melaksanakan operasi SAR," kata Kepala Basarnas Bandung.