Puluhan Sekolah Diliburkan Akibat Banjir di Pelalawan Riau

PEKANBARU - Banjir yang melanda Kabupaten Pelalawan, Riau dalam beberapa pekan kini sudah berdampak dengan terganggunya aktivitas belajar mengajar. Saat ini sudah puluhan sekolah yang menghentikan aktivitas belajar mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Pelalawan, Abu Bakar mengatakan bahwa sampai hari ini sudha ada 21 sekolah yang diliburkan karena banjir. Puluhan sekolah itu berada di enam kecamatan di Pelalawan.

"Ada 21 sekolah yang sudah terdampak banjir dan terpaksa diliburkan," katanya Senin (8/1/2024).

Abu menjelaskan bahwa aktivitas belajar mengajar yang diliburkan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP). Untuk di Kecamatan Pelalawan ada sebanyak delapan SD yang terdampak dan untuk SMP sebanyak lima sekolah.

"Kemudian di kecamatan Langgam, terdapat dua sekolah SD yang terdampak. Untuk kecamatan Pangkalan Kerinci terdapat dua SD dan di Kecamatan Teluk Meranti terdapat tiga SD dan satu SMP yang terdampak," jelasnya.

Sementara untuk tingkat SMA dia menyaarankan untuk bisa melakukan belajar daring, sehingga anak-anak tidak dirugikan dalam bencana banjir. Untk tingkat SMA baru hari ini masuk sekolah