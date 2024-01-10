Partai Perindo Optimis Ganjar-Mahfud Kuasai Jabar di Pilpres 2024

CIMAHI - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa merebut suara maksimal di Jawa Barat pada Pilpres 2024. Dia optimistis pasangan yang didukung Partai Perindo itu akan menang.

"Mudah-mudahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa menang, termasuk di Jawa Barat, kalahkan pasangan lain," kata Ferry di Kota Cimahi, Rabu (10/1/2024).

Seperti diketahui pada Pilpres 2024, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu mendukung pasangN Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024 bersama PDIP, PPP dan Partai Hanura.

Pada Pilpres 2019, wilayah Jawa Barat sendiri dimenangkan Prabowo Subianto yang ketika itu berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno. Namun di Pilpres 2024 ini, Partai Perindo bersama koalisi partai lainnya akan berjuang agar Jawa Barat bisa dimenangkan Ganjar-Mahfud MD.

"Jadi mudah-mudahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Jawa Barat ini reborn dan memenangkan kontestasi yang ada," ucap Ferry.

Secara keseluruhan, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II itu mengatakan peluang pasangan Ganjar-Mahfud MD untuk menang di Pilpres 2024 semakin besar. Khususnya setelah melihat hasil debat ketiga beberapa waktu lalu.