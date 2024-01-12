Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Nia Sita Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Sawah Besar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:52 WIB
Caleg Perindo Nia Sita Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Sawah Besar
Caleg Perindo Nia Sita (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, menggelar bazar tebus murah Minyak Goreng di Jalan F, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, DKI Jakarta, Jumat (12/1).

Pantauan di lokasi, ratusan warga Karang Anyar tampak antusias mengikuti acara. Caleg nomor urut 3 itu turut menyampaikan visi misi Partai Perindo diikuti sosialisasi program kerjanya.

"Ya bapak ibu sekalian semoga dengan minyak goreng murah ini bisa memberikan solusi bahan pokok murah kepada masyarakat," kata Nia dalam sambutannya.

Para peserta ikut mengantre dengan tertib untuk mendapatkan minyak goreng murah ukuran 300 ml yang dibandrol Rp5.000 per botol. Beberapa tampak riang gembira saat menukarkan kupon.

Nia juga menyampaikan program kerja Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Harapannya dengan model blusukan ini, masyarakat bisa lebih mengenal Partai Perindo. Salam Tiga Jari, Kak Nia Pasti Jadi." paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement