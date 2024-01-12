Caleg Perindo Nia Sita Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Sawah Besar

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, menggelar bazar tebus murah Minyak Goreng di Jalan F, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, DKI Jakarta, Jumat (12/1).

Pantauan di lokasi, ratusan warga Karang Anyar tampak antusias mengikuti acara. Caleg nomor urut 3 itu turut menyampaikan visi misi Partai Perindo diikuti sosialisasi program kerjanya.

"Ya bapak ibu sekalian semoga dengan minyak goreng murah ini bisa memberikan solusi bahan pokok murah kepada masyarakat," kata Nia dalam sambutannya.

Para peserta ikut mengantre dengan tertib untuk mendapatkan minyak goreng murah ukuran 300 ml yang dibandrol Rp5.000 per botol. Beberapa tampak riang gembira saat menukarkan kupon.

Nia juga menyampaikan program kerja Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Harapannya dengan model blusukan ini, masyarakat bisa lebih mengenal Partai Perindo. Salam Tiga Jari, Kak Nia Pasti Jadi." paparnya.