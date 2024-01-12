Partai Perindo Pro Rakyat, Caleg Nia Sita Tegaskan Komitmen Dukung Kesejahteraan Warga

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Nia Sita Mahesa, menegaskan komitmen mendukung kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta.

Bertemu dengan ratusan orang warga Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Nia menyampaikan visi misi dan program kerja apabila terpilih menjadi wakil rakyat.

"Tentunya saya akan mendengarkan aspirasi mereka, follow up, tindak lanjuti. Lalu kemudian juga untuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan pro-rakyat saya akan utamakan," kata Nia dalam acara Bazar Tebus Minyak Goreng Murah di Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2024).

Caleg nomor urut 3 itu turut mendengarkan sejumlah keluhan warga Jakarta atas dampak kenaikan harga bahan pokok.

Perempuan berlatar belakang hukum ini juga menyampaikan program kerja Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Ia menyatakan bakal rajin terjun ke lapangan untuk memberikan solusi yang pasti.

"Ini akan jadi komitmen saya untuk rajin turun ke bawah untuk tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat," tegasnya.