Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keluarga Jurnalis Gaza Tolak Tuduhan Teroris yang Disematkan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:03 WIB
Keluarga Jurnalis Gaza Tolak Tuduhan Teroris yang Disematkan Israel
Keluarga jurnalis Gaza tolak tuduhan teroris yang disematkan Israel (Foto: Washington Post)
A
A
A

GAZA Keluarga dari dua jurnalis Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel di Gaza telah menolak klaim Israel yang menuduh mereka teroris.

Jaringan berita Al Jazeera yang berbasis di Qatar, tempat salah satu jurnalis bekerja, juga mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya palsu dan menyesatkan untuk membenarkan pembunuhan rekan-rekan mereka.

Hamza al-Dahdouh, seorang jurnalis dan juru kamera Al Jazeera, dan Mustafa Thuraya, seorang videografer lepas, meninggal setelah mobil mereka ditabrak di kota selatan Rafah pada Minggu (7/1/2024). Jurnalis ketiga dilaporkan terluka parah.

Al Jazeera mengatakan pada saat itu bahwa mereka mengutuk keras “pembunuhan” para jurnalis saat mereka sedang dalam perjalanan untuk menjalankan tugas mereka selama perang antara Israel dan Hamas.

Mereka juga menuduh Israel secara sistematis menargetkan keluarga Dahdouh. Ayahnya, Wael, adalah kepala biro jaringan tersebut di Gaza dan dia kini kehilangan lima anggota keluarga dekatnya akibat serangan Israel.

Dalam pernyataan awal mengenai serangan pada Minggu (7/1/2024), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris yang mengoperasikan pesawat yang menjadi ancaman bagi pasukan IDF.

“Kami mengetahui laporan bahwa selama serangan itu, dua tersangka lainnya yang berada di kendaraan yang sama dengan teroris juga ikut terkena serangan,” tambahnya.

Namun, ketika kepala juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari ditanya oleh jaringan AS NBC pada Senin (8/1/2024) apakah jaringan tersebut mempunyai bukti yang mendukung klaim tersebut, dia tampaknya membantah pernyataan tersebut.

“Setiap jurnalis yang meninggal sungguh disayangkan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement