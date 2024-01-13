Caleg Partai Perindo Antonius Riyanto Janji Sejahterahkan Warga Tanah Merah Jakut

JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI dapil 2 DKI Jakarta, dari Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro melakukan kampanye di Jalan Tanah Merah, Lapangan Kobra, RT03/RW09 Kelurahan Rawa Radak Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Sabtu (13/1/2024).

Tepat pada pukul 19.35 WIB, Antonius yang menggunakan jaket dengan simbol partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyapa ratusan warga. Dia pun tak segan untuk menyalami satu persatu ratusan warga di wilayah Jakarta Utara itu.

"Halo ibu-ibu selamat malam,"kata Antonius.

Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan tanya jawab. Tampak sejumlah warga menyuarakan aspirasinya terkait pendidikan dan akses lapangan pekerjaan.

Anton berjanji, jika dirinya terpilih nanti dia akan memperjuangkan hak masyarakat, dan terus benar-benar mengawal perjuangan bersama selama lima tahun ke depan.