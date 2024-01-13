Miris! Pelajar SMP Tewas Usai Minum Kopi, Diduga Diracun Sang Ayah

PACITAN - Seorang pelajar Madrasah Tsnawiyah berusia 14 tahun, di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, tewas diduga diracun. Korban meninggal sesaat setelah minum kopi yang dibuat sang ayah. Curiga dengan kematian korban, polisi membongkar makam untuk proses autopsy, lima saksi juga dimintai keterangan.

Tim Satreskrim Polres Pacitan bersama Tim Labfor Forensik Polda Jatim, melakukan pembongkaran makam MRS di Dusun Mekarsari Kecamatan Sudimoro, Pacitan. Korban diduga tewas keracunan setelah minum kopi, yang dibuat olah Tuari, ayahnya sendiri.

Berdasarkan keterangan warga, sebelum berangkat sekolah, korban minum kopi buatan ayahnya, selang beberapa menit usai minum kopi, korban kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke Puskesmas Sudimoro.

Sepekan setelah kematian, warga mulai curiga dengan kematian korban tidak wajar. Sukatmini, ibu korban dan kerabatnya melaporkan ke polisi untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Polisi sudah melakukan bongkar makam dan otopsi jenazah, untuk mengetahui penyebab kematian. Pun sudah memeriksa 5 saksi, terkait kejadian tersebut.