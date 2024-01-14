Caleg Perindo Antonius Riyanto Gelar Senam dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo Antonius Riyanto Saputro menggelar senam dan pengecekan kesehatan gratis di wilayah RW 08, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan guna mendekatkan diri kepada masyarakat.

Antonius mengatakan kegiatan rutin ini dilakukan lantaran diterima oleh masyarakat. Belum lagi, basis utama suara rakyat ada di wilayah Koja.

“Karena senam dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah kegiatan yang rutin yang sudah kita lakukan oleh partai Perindo dan ini sangat mudah digerakkan dan diterima oleh rakyat karena menyehatkan rakyat menyehatkan bapak ibu sekalian,” ungkap Antonius, Minggu (14/1/2024).

Antusias masyarakat bahkan terlihat dari banyaknya warga yang mengantre untuk melakukan pengecekan kesehatan. Bahkan menurutnya terdapat 300 orang yang mengikuti kegiatan ini.

“Kalau tidak dibatasi oleh panitia ini melebihi banget jadi karena sistem kupon jadi dibatasi oleh panitia yang hari ini dibatasi cuma sampai 300 orang saja kalau tidak dibatasi bisa sampai 1000 katanya,” ungkapnya.