HOME NEWS JATIM

Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Moh Badaruddin Diserbu Warga

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:55 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Moh Badaruddin Diserbu Warga
Bazar minyak goreng murah caleg Perindo di Surabaya (Foto: MPI/Lukman)
SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Surabaya Dapil 3 dari Partai Perindo, Moh. Badaruddin menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Perumahan Bumi Wonorejo Asri, Surabaya, Minggu (14/1/2024).

Kegiatan ini dihadiri ratusan warga yang tinggal di perumahan tersebut. Sebelum bazar minyak goreng murah digelar, terlebih dulu dilaksanakan senam pagi bersama. Senam ini merupakan kegiatan rutin warga setempat. "Kami menyiapkan sebanyak 500 botol minyak goreng ukuran 1 liter. Untuk satu liter kami juga seharga Rp5.000," kata Badaruddin.

Kegiatan ini, kata dia, bertujuan agar masyarakat lebih mengenal Partai Perindo berikut para caleg dari partai yang terkenal peduli rakyat kecil tersebut. Menurut Badaruddin, kegiatan ini juga bentuk komitmen Partai Perindo membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Khususnya minyak goreng. “Apalagi belakangan bahan pokok harganya mahal,” katanya.

Dia mengungkapkan, respon masyarakat terhadap kegiatan bazar minyak goreng murah cukup tinggi. Dalam waktu singkat, ratusan liter goreng yang disiapkan sudah ludes terjual. Masyarakat juga mendapatkan bonus kaos bergambar Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang merupakan pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Perindo.

