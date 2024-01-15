Dengar Curhat soal Ijazah Ditahan, Caleg Perindo Michael Sianipar: Kami Akan Perjuangkan

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menggelar dialog dengan warga di RW04, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (14/1). Michael mengaku mendapat curhatan dan aspirasi banyak dari warga.

Salah satunya ialah banyak ibu-ibu yang mengeluh terkait persoalan di jenjang pendidikan dimana banyak siswa yang masih tertahan ijazahnya. Michael pun mengaku akan memperjuangkan hak-hak tersebut.

“Faktanya di lapangan banyak sekali warga yang harus menunggak untuk uang sekolah anak-anaknya bahkan sudah lulus ijazahnya tertahan dan itu butuh bantuan jadi itu akan partai Perindo lakukan,” ungkapnya.