HOME NEWS NEWS

Dengar Curhat soal Ijazah Ditahan, Caleg Perindo Michael Sianipar: Kami Akan Perjuangkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |02:26 WIB
Dengar Curhat soal Ijazah Ditahan, Caleg Perindo Michael Sianipar: Kami Akan Perjuangkan
Caleg Perindo Michael Sianipar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil 3 DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menggelar dialog dengan warga di RW04, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (14/1). Michael mengaku mendapat curhatan dan aspirasi banyak dari warga.

Salah satunya ialah banyak ibu-ibu yang mengeluh terkait persoalan di jenjang pendidikan dimana banyak siswa yang masih tertahan ijazahnya. Michael pun mengaku akan memperjuangkan hak-hak tersebut.

BACA JUGA:

Ungkapan Bahagia Warga Depok Terbantu Bazar Kacamata Baca Murah Caleg Perindo 

“Faktanya di lapangan banyak sekali warga yang harus menunggak untuk uang sekolah anak-anaknya bahkan sudah lulus ijazahnya tertahan dan itu butuh bantuan jadi itu akan partai Perindo lakukan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
