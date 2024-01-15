Kebakaran Tempat Karaoke di Tegal Tewaskan 6 Orang, Begini Kronologinya

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menyebut kebakaran Gedung New Orange Karaoke di Jl. Veteran, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, menyebut penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.

Hingga siang ini, Polda Jateng menyebut 6 korban meninggal dunia dan 9 lainnya masih dalam perawatan pada insiden yang terjadi sekira pukul 08.00 WIB itu.

“Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada keterangannya, Senin (15/1/2024) siang.

Kombes Satake menyebut, berdasarkan pemeriksaan awal, diketahui insiden bermula ketika saksi bernama Purwati (50) warga Bumijawa, Kabupaten Tegal, sedang memasak di dapur lokasi tersebut di lantai 1. Dia mencium bau kebakaran, setelah dicek, didapati kepulan asap yang sangat tebal dari lantai 2 dan 3.

Saksi ini mengetuk pintu satu per satu di lantai 2, namun karena asap yang sangat tebal dia tidak kuat dan turun ke lantai 1 untuk melapor ke sekuriti yang ada di bawah.